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Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2300М
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2300М
    Арт. Х11293
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2300М

      Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2300М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11293
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00 используется для резки, крацевания и обдирки заготовок из металла и камня, зачистки сварных швов. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет быстро и легко менять оснастку. Основная рукоятка поворачивается, что способствует более удобной работе

        Преимущества

        • Кожух для защиты оператора от травм
        • Три варианта установки дополнительной рукоятки
        • Фиксация выключателя для удобства продолжительной работы
        • Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при запуске Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00
        • Механизм быстрого доступа к щеткам для их самостоятельной замены