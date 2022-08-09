Угловая шлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2300М

Преимущества

Кожух для защиты оператора от травм

Три варианта установки дополнительной рукоятки

Фиксация выключателя для удобства продолжительной работы

Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при запуске Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00

Механизм быстрого доступа к щеткам для их самостоятельной замены

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00 используется для резки, крацевания и обдирки заготовок из металла и камня, зачистки сварных швов. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет быстро и легко менять оснастку. Основная рукоятка поворачивается, что способствует более удобной работе