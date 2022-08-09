Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2100Т

Преимущества

Прочный корпус из латунного сплава

Наличие фиксатора кнопки запуска в рабочем режиме

Есть дополнительная рукоятка на корпусе

Легкий доступ к щеткам при необходимости замены

Плавный пуск

Угловая шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ 2100Т подходит для обработки крупных металлических, каменных и бетонных объектов. Используется угловая шлифмашина на крупных строительных объектах. Болгарка УШМ 230/2100Т выполнена в корпусе из латунного сплава. Данная модель имеет вес 5,3 кг и двигатель мощностью 2100 Вт. Это позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Для удобной работы предусмотрено две ручки, одна из которых трехпозиционная. Также чтобы болгарку можно было удерживать двумя руками, на ней установлен фиксатор кнопки запуска в рабочем режиме. Щетки легко заменяются, машину не нужно разбирать или отдавать в сервисный центр.