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Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2100Т
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2100Т
    Арт. Х12725453
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2100Т

      Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2100Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725453
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина ИНТЕРСКОЛ 2100Т подходит для обработки крупных металлических, каменных и бетонных объектов. Используется угловая шлифмашина на крупных строительных объектах. Болгарка УШМ 230/2100Т выполнена в корпусе из латунного сплава. Данная модель имеет вес 5,3 кг и двигатель мощностью 2100 Вт. Это позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Для удобной работы предусмотрено две ручки, одна из которых трехпозиционная. Также чтобы болгарку можно было удерживать двумя руками, на ней установлен фиксатор кнопки запуска в рабочем режиме. Щетки легко заменяются, машину не нужно разбирать или отдавать в сервисный центр.

        Преимущества

        • Прочный корпус из латунного сплава
        • Наличие фиксатора кнопки запуска в рабочем режиме
        • Есть дополнительная рукоятка на корпусе
        • Легкий доступ к щеткам при необходимости замены
        • Плавный пуск