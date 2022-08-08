Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2200ЭВ

Преимущества

Высокопроизводительный двигатель угловой шлифмашины Интерскол УШМ-230/2200ЭВ 357.1.0.40 - для продолжительных работ

Замена электрических щеток без открывания корпуса

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Поворотная основная рукоятка

Электронная защита от заклинивания диска

Электронная защита от перегрузки

Плавный пуск

Кожух - для защиты от пыли и искр

Антивибрационные основная и дополнительная рукоятки

Защита от непреднамеренного включения

Шнур питания в резиновой изоляции

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2200ЭВ 357.1.0.40 - профессиональный инструмент с двумя антивибрационными рукоятками. Основная может поворачиваться, а дополнительная устанавливается в трех положениях. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную смену шлифовальных дисков. Плавный пуск гарантирует запуск устройства без рывка. Вентиляционные отверстия выводят излишки тепла, что способствует охлаждению двигателя и долгому сроку службы.