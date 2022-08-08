Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2200ЭВ
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2200ЭВ
    Арт. Х12725432
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2200ЭВ

      Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2200ЭВ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725432
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2200ЭВ 357.1.0.40 - профессиональный инструмент с двумя антивибрационными рукоятками. Основная может поворачиваться, а дополнительная устанавливается в трех положениях. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную смену шлифовальных дисков. Плавный пуск гарантирует запуск устройства без рывка. Вентиляционные отверстия выводят излишки тепла, что способствует охлаждению двигателя и долгому сроку службы.

        Преимущества

        • Высокопроизводительный двигатель угловой шлифмашины Интерскол УШМ-230/2200ЭВ 357.1.0.40 - для продолжительных работ
        • Замена электрических щеток без открывания корпуса
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка
        • Поворотная основная рукоятка
        • Электронная защита от заклинивания диска
        • Электронная защита от перегрузки
        • Плавный пуск
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Антивибрационные основная и дополнительная рукоятки
        • Защита от непреднамеренного включения
        • Шнур питания в резиновой изоляции