Шлифмашина угловая Интерскол УШМ-230/2200ЭВ
Арт. Х12725432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2200ЭВ 357.1.0.40 - профессиональный инструмент с двумя антивибрационными рукоятками. Основная может поворачиваться, а дополнительная устанавливается в трех положениях. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную смену шлифовальных дисков. Плавный пуск гарантирует запуск устройства без рывка. Вентиляционные отверстия выводят излишки тепла, что способствует охлаждению двигателя и долгому сроку службы.
Преимущества
- Высокопроизводительный двигатель угловой шлифмашины Интерскол УШМ-230/2200ЭВ 357.1.0.40 - для продолжительных работ
- Замена электрических щеток без открывания корпуса
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Поворотная основная рукоятка
- Электронная защита от заклинивания диска
- Электронная защита от перегрузки
- Плавный пуск
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Антивибрационные основная и дополнительная рукоятки
- Защита от непреднамеренного включения
- Шнур питания в резиновой изоляции