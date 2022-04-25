Углавая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300М
Арт. Х11222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00 используется для резки, крацевания и обдирки заготовок из металла и камня, зачистки сварных швов.
Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла.
Функция блокировка шпинделя позволяет быстро и легко менять оснастку.
Основная рукоятка поворачивается, что способствует более удобной работе.
Преимущества
- Кожух для защиты оператора от травм
- Три варианта установки дополнительной рукоятки
- Фиксация выключателя для удобства продолжительной работы
- Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при запуске Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00
- Механизм быстрого доступа к щеткам для их самостоятельной замены