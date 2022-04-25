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Углавая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300М
4.0
2
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Углавая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300М
    Арт. Х11222
    4.0
    2
    Углавая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300М

      Углавая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11222
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00 используется для резки, крацевания и обдирки заготовок из металла и камня, зачистки сварных швов.
        Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла.
        Функция блокировка шпинделя позволяет быстро и легко менять оснастку.
        Основная рукоятка поворачивается, что способствует более удобной работе.

        Преимущества

        • Кожух для защиты оператора от травм
        • Три варианта установки дополнительной рукоятки
        • Фиксация выключателя для удобства продолжительной работы
        • Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при запуске Интерскол УШМ-230/2300 М 60.1.4.00
        • Механизм быстрого доступа к щеткам для их самостоятельной замены