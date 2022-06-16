Угловая шлифмашина Интерскол Домашний Мастер УШМ-230/2000М

Преимущества:

Оптимизированная конструкция мощного электродвигателя, используемого в машине, и легкий вес позволяют выполнять работы в продолжительном режиме

Двигатель защищен от абразивного воздействия частиц шлама и пыли заливкой ротора и специальным покрытием статора

Подшипники качения, примененные в конструкции, обеспечивают длительный срок службы инструмента, а блок плавного пуска, которым оснащена машина, ликвидирует рывок при пуске, обусловленный возникновением гироскопического момента, снижая нагрузку на электросеть или генератор

Выключатель оснащен защитой от случайного нажатия, значительно повышающей безопасность эксплуатации

Три варианта установки дополнительной рукоятки и поворотная основная рукоятка помогают сделать удобной работу машиной, как для правши, так и для левши

Надежный кожух хорошо фиксируется на машине и защищает оператора от искр и нештатных ситуаций с абразивным кругом. Кнопка блокировки шпинделя утоплена в корпус редуктора – можно не опасаться случайного нажатия на нее при эксплуатации машины в стесненных условиях

Углошлифовальная машина оснащена системой быстрого доступа к щеткам без вскрытия корпуса, это дает возможность контролировать их состояние и при необходимости заменять без обращения в сервис

Шнур в резиновой изоляции остается гибким при минусовых температурах. Выдув воздуха вперед очищает линию реза от шлама и облегчает точную резку

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2000М ДМ 547.3.0.00 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлу и прочим строительным материалам. Может использоваться совместно со шлифовальными лепестковыми кругами, алмазными чашечными дисками, тарельчатыми кругами на липучке.