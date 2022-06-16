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Угловая шлифмашина Интерскол Домашний Мастер УШМ-230/2000М
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол Домашний Мастер УШМ-230/2000М
    Арт. О00000000613
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Интерскол Домашний Мастер УШМ-230/2000М

      Угловая шлифмашина Интерскол Домашний Мастер УШМ-230/2000М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000000613
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2000М ДМ 547.3.0.00 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлу и прочим строительным материалам. Может использоваться совместно со шлифовальными лепестковыми кругами, алмазными чашечными дисками, тарельчатыми кругами на липучке.

        Преимущества:

        • Оптимизированная конструкция мощного электродвигателя, используемого в машине, и легкий вес позволяют выполнять работы в продолжительном режиме
        • Двигатель защищен от абразивного воздействия частиц шлама и пыли заливкой ротора и специальным покрытием статора
        • Подшипники качения, примененные в конструкции, обеспечивают длительный срок службы инструмента, а блок плавного пуска, которым оснащена машина, ликвидирует рывок при пуске, обусловленный возникновением гироскопического момента, снижая нагрузку на электросеть или генератор
        • Выключатель оснащен защитой от случайного нажатия, значительно повышающей безопасность эксплуатации
        • Три варианта установки дополнительной рукоятки и поворотная основная рукоятка помогают сделать удобной работу машиной, как для правши, так и для левши
        • Надежный кожух хорошо фиксируется на машине и защищает оператора от искр и нештатных ситуаций с абразивным кругом. Кнопка блокировки шпинделя утоплена в корпус редуктора – можно не опасаться случайного нажатия на нее при эксплуатации машины в стесненных условиях
        • Углошлифовальная машина оснащена системой быстрого доступа к щеткам без вскрытия корпуса, это дает возможность контролировать их состояние и при необходимости заменять без обращения в сервис
        • Шнур в резиновой изоляции остается гибким при минусовых температурах. Выдув воздуха вперед очищает линию реза от шлама и облегчает точную резку