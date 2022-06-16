Угловая шлифмашина Интерскол Домашний Мастер УШМ-230/2000М
Арт. О00000000613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-230/2000М ДМ 547.3.0.00 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлу и прочим строительным материалам. Может использоваться совместно со шлифовальными лепестковыми кругами, алмазными чашечными дисками, тарельчатыми кругами на липучке.
Преимущества:
- Оптимизированная конструкция мощного электродвигателя, используемого в машине, и легкий вес позволяют выполнять работы в продолжительном режиме
- Двигатель защищен от абразивного воздействия частиц шлама и пыли заливкой ротора и специальным покрытием статора
- Подшипники качения, примененные в конструкции, обеспечивают длительный срок службы инструмента, а блок плавного пуска, которым оснащена машина, ликвидирует рывок при пуске, обусловленный возникновением гироскопического момента, снижая нагрузку на электросеть или генератор
- Выключатель оснащен защитой от случайного нажатия, значительно повышающей безопасность эксплуатации
- Три варианта установки дополнительной рукоятки и поворотная основная рукоятка помогают сделать удобной работу машиной, как для правши, так и для левши
- Надежный кожух хорошо фиксируется на машине и защищает оператора от искр и нештатных ситуаций с абразивным кругом. Кнопка блокировки шпинделя утоплена в корпус редуктора – можно не опасаться случайного нажатия на нее при эксплуатации машины в стесненных условиях
- Углошлифовальная машина оснащена системой быстрого доступа к щеткам без вскрытия корпуса, это дает возможность контролировать их состояние и при необходимости заменять без обращения в сервис
- Шнур в резиновой изоляции остается гибким при минусовых температурах. Выдув воздуха вперед очищает линию реза от шлама и облегчает точную резку