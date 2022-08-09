Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 0.601.9J4.004 (диаметр диска 125 мм)

Преимущества

Улучшенная эргономика рукоятки

Быстрозажимная гайка без ключа

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

2 аккумулятора для бесперебойной работы

Новая конструкция переключателя для более плавного нажатия

Бесщеточный двигатель для высокой производительности

Предотвращение самопроизвольного включения инструмента после отключения электроэнергии

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18V-10 06019J4004 гарантирует эффективное выполнение рабочих операций даже в сложных условиях. С его помощью производится резка, обдирка, крацевание металлических и каменных материалов. Благодаря фиксатору шпинделя смена оснастки производится легко и быстро. Кожух оберегает от искр и пыли, а также регулируется без применения принадлежностей. Защита пользователя на самом высоком уровне обеспечивается функциями Drop Control и KickBack Control: Drop Control выключает шлифмашину при случайном падении, KickBack Control снижает риск внезапных рывков при заклинивании благодаря автоматическому выключению инструмента. Покрытие Soft Grip препятствует выскальзыванию инструмента из рук, что способствует надежному хвату. Боковая рукоять улучшает контроль.