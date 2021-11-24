Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы

Малая масса и компактное исполнение

Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента

Рукоятки с мягкими накладками Soft Grip для удобства работы

Чемодан для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 180-LI + батарея +ЗУ 06019H90R1 предназначена для обработки (шлифовка, зачистка) и резки металлических изделий. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на нем палец.