Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
Арт. О00000027423
Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
Арт. О00000027423
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 180-LI + батарея +ЗУ 06019H90R1 предназначена для обработки (шлифовка, зачистка) и резки металлических изделий. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на нем палец.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы
- Малая масса и компактное исполнение
- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Рукоятки с мягкими накладками Soft Grip для удобства работы
- Чемодан для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей