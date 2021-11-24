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Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
    Арт. О00000027423
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
    Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
    Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
      Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
      Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)
      Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)

      Угловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027423
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 180-LI + батарея +ЗУ 06019H90R1 предназначена для обработки (шлифовка, зачистка) и резки металлических изделий. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Клавиша включения фиксируется в рабочем положении, что исключает необходимость постоянно держать на нем палец.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы
        • Малая масса и компактное исполнение
        • Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Рукоятки с мягкими накладками Soft Grip для удобства работы 
        • Чемодан для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей