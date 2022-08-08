Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
Арт. О00000002239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|19500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная углошлифмашина Bosch 12В GWS 12V-76 0.601.9F2.00B предназначена для резки и шлифовки различных материалов. Высокие обороты шпинделя позволяют быстро и качественно выполнить большое количество задач, что гарантирует эффективность работы. Удобная рукоятка с нескользящим покрытием, расположение кнопок, небольшой вес и компактные габариты обеспечивают удобство использования данной модели. Возможность использования различных отрезных и шлифовальных дисков повышает универсальность использования. Бесщеточный двигатель отличается надежностью, за счет чего инструмент обладает длительным сроком эксплуатации.
Преимущества
- Питание от аккумулятора для автономной работы
- Воздушное охлаждение для надежности
- Небольшие габариты для работы в труднодоступных местах
- Нескользящее покрытие на рукоятке для надежного хвата
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Вкладыш для кейса в комплекте для удобства переноски