Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B

Преимущества

Питание от аккумулятора для автономной работы

Воздушное охлаждение для надежности

Небольшие габариты для работы в труднодоступных местах

Нескользящее покрытие на рукоятке для надежного хвата

Защитный кожух для безопасности оператора

Вкладыш для кейса в комплекте для удобства переноски

Аккумуляторная углошлифмашина Bosch 12В GWS 12V-76 0.601.9F2.00B предназначена для резки и шлифовки различных материалов. Высокие обороты шпинделя позволяют быстро и качественно выполнить большое количество задач, что гарантирует эффективность работы. Удобная рукоятка с нескользящим покрытием, расположение кнопок, небольшой вес и компактные габариты обеспечивают удобство использования данной модели. Возможность использования различных отрезных и шлифовальных дисков повышает универсальность использования. Бесщеточный двигатель отличается надежностью, за счет чего инструмент обладает длительным сроком эксплуатации.