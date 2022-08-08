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Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
3.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Арт. О00000002239
    3.0
    1
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
    Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B
      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B

      Аккумуляторная углошлифмашина Bosch GWS 12V-76 0.601.9F2.00B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000002239
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		19500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная углошлифмашина Bosch 12В GWS 12V-76 0.601.9F2.00B предназначена для резки и шлифовки различных материалов. Высокие обороты шпинделя позволяют быстро и качественно выполнить большое количество задач, что гарантирует эффективность работы. Удобная рукоятка с нескользящим покрытием, расположение кнопок, небольшой вес и компактные габариты обеспечивают удобство использования данной модели. Возможность использования различных отрезных и шлифовальных дисков повышает универсальность использования. Бесщеточный двигатель отличается надежностью, за счет чего инструмент обладает длительным сроком эксплуатации.

        Преимущества

        • Питание от аккумулятора для автономной работы
        • Воздушное охлаждение для надежности 
        • Небольшие габариты для работы в труднодоступных местах
        • Нескользящее покрытие на рукоятке для надежного хвата
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Вкладыш для кейса в комплекте для удобства переноски