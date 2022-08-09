Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
Арт. X1697520355
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|19500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000 предназначена для ведения шлифовальных и отрезных работ. Она оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Bosch вольтажом 12 В.
Преимущества
- Удобство и комфорт - наилучшие эргономические свойства и компактный размер ускоряют резание
- Высокая скорость работы – мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность
- Универсальность использования – способность обрабатывать широкий спектр материалов и выполнять различные задачи на рабочем месте