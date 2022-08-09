Преимущества

Удобство и комфорт - наилучшие эргономические свойства и компактный размер ускоряют резание

Высокая скорость работы – мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность

Универсальность использования – способность обрабатывать широкий спектр материалов и выполнять различные задачи на рабочем месте

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000 предназначена для ведения шлифовальных и отрезных работ. Она оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Bosch вольтажом 12 В.