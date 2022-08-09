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Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
5.0
1
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Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
    Арт. X1697520355
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1697520355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		19500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 Professional Solo 0.601.9F2.000 предназначена для ведения шлифовальных и отрезных работ. Она оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Bosch вольтажом 12 В.

        Преимущества

        • Удобство и комфорт - наилучшие эргономические свойства и компактный размер ускоряют резание
        • Высокая скорость работы – мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность
        • Универсальность использования – способность обрабатывать широкий спектр материалов и выполнять различные задачи на рабочем месте