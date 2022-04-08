Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M

Стружкоотсос JET DC-850 10001052M - эффективный пылесос, который подходит как для выездных работ, так и для постоянного использования на производстве, в гараже или мастерской. Мощный двигатель длительное время работает без перегрева. Прочная крыльчатка не ломается от контакта с крупной стружкой. Вместительный мешок сокращает частоту обслуживания установки. Установка подключается непосредственно к станку или работает как пылесос для сбора мусора с пола. Преимущества Удобная транспортировка. Боковая рукоять стружкоотсоса JET DC-850 10001052M делает транспортировку удобной и легкой

Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену

Простое передвижение. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии

Высокая производительность

Не требует сложного сервисного обслуживания

Простота в работе

Компактная конструкция

Низкий уровень шума