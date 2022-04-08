Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
Арт. Х124039202
Характеристики
|
Производитель
|
Количество всасывающих отверстий, шт
|1
|
Габариты, мм
|1100x450x510
|
Частота, Гц
|50
|
Напряжение сети, В
|230
- Стружкоотсос JET DC-850 10001052M - эффективный пылесос, который подходит как для выездных работ, так и для постоянного использования на производстве, в гараже или мастерской. Мощный двигатель длительное время работает без перегрева. Прочная крыльчатка не ломается от контакта с крупной стружкой. Вместительный мешок сокращает частоту обслуживания установки. Установка подключается непосредственно к станку или работает как пылесос для сбора мусора с пола.
ПреимуществаУдобная транспортировка. Боковая рукоять стружкоотсоса JET DC-850 10001052M делает транспортировку удобной и легкой
Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену
Простое передвижение. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии
Высокая производительность
Не требует сложного сервисного обслуживания
Простота в работе
Компактная конструкция
Низкий уровень шума