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Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
5.0
2
Найти аналог
Стружкоотсосы
    Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
    Арт. Х124039202
    5.0
    2
    Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
    Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
    Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
    Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
      Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
      Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
      Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M
      Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M

      Стружкоотсос Jet DC-850 JE10001052M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х124039202
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Количество всасывающих отверстий, шт
      		1
      Габариты, мм
      		1100x450x510
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Стружкоотсос JET DC-850 10001052M - эффективный пылесос, который подходит как для выездных работ, так и для постоянного использования на производстве, в гараже или мастерской. Мощный двигатель длительное время работает без перегрева. Прочная крыльчатка не ломается от контакта с крупной стружкой. Вместительный мешок сокращает частоту обслуживания установки. Установка подключается непосредственно к станку или работает как пылесос для сбора мусора с пола.

        Преимущества

        Удобная транспортировка. Боковая рукоять стружкоотсоса JET DC-850 10001052M делает транспортировку удобной и легкой
        Быстрое обслуживание. Мешок для сбора стружки крепится к патрубку хомутом, что позволяет быстро провести замену
        Простое передвижение. Поворотные колеса, установленные на раме, делают пылесос маневренным на любом покрытии
        Высокая производительность
        Не требует сложного сервисного обслуживания
        Простота в работе
        Компактная конструкция
        Низкий уровень шума