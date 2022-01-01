JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 230 В

Мощная производительная вытяжная установка Jet DC-1100CK для профессиональной эксплуатации с деревообрабатывающим оборудованием всех типов. Модель комплектуется высокоэффективным фильтрующим картриджем, способным удерживать частицы диаметром от 2 мкм, что является на сегодня самым передовым стандартом.

Другая важная особенность – высокая фактическая емкость пылесборника, которая достигается благодаря применению новой технологии Vortex Cone. Ее суть в организации воздушного потока внутри сепаратора таким образом, чтобы выпавшие в осадок частицы не подхватывались вновь, что способствует более плотной укладке мусора и уменьшению отложений в выходном фильтре (его очистка производится стряхиванием при повороте специальной ручки). Эти особенности позволяют использовать DC-1100CK на одном уровне с более мощными моделями классической конструкции, не имеющих конуса для разделения объемов накопления и сепарации.

Особенности:

Технология Vortex Cone;

Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм;

Матерчатый фильтрующий элемент (опция);

Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;

Система очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;

Усиленная крыльчатка из стали.