JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 230 В
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|940x710x1750
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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Сбор стружки из
|дерева
Мощная производительная вытяжная установка Jet DC-1100CK для профессиональной эксплуатации с деревообрабатывающим оборудованием всех типов. Модель комплектуется высокоэффективным фильтрующим картриджем, способным удерживать частицы диаметром от 2 мкм, что является на сегодня самым передовым стандартом.
Другая важная особенность – высокая фактическая емкость пылесборника, которая достигается благодаря применению новой технологии Vortex Cone. Ее суть в организации воздушного потока внутри сепаратора таким образом, чтобы выпавшие в осадок частицы не подхватывались вновь, что способствует более плотной укладке мусора и уменьшению отложений в выходном фильтре (его очистка производится стряхиванием при повороте специальной ручки). Эти особенности позволяют использовать DC-1100CK на одном уровне с более мощными моделями классической конструкции, не имеющих конуса для разделения объемов накопления и сепарации.
Особенности:
- Технология Vortex Cone;
- Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм;
- Матерчатый фильтрующий элемент (опция);
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Система очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа;
- Усиленная крыльчатка из стали.
- Фильтрующий картридж из гофрированного картона;
- Пластиковый мешок для сбора мусора (5 шт);
- Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой.