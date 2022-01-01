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JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром
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Стружкоотсосы
    JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром
    Арт. jet_464
    JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром

      JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_464

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		2200x660x2620
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet DC-3500 — вытяжная установка большой производительности для использования в условиях промышленного производства в сочетании с крупными деревообрабатывающими станками. Обладая высокой мощностью, она способна обеспечить качественное удаление мусора из рабочей зоны, что влечет улучшение работы оборудования и конечного результата. Особенно чувствительны к качеству пылеудаления фрезерные и шлифовальные станки. Мусор собирается в двух накопителях ёмкостью по 330 литров каждый, для равномерности их заполнения предусмотрена регулируемая заслонка.

        Для подключения оборудования предусмотрен 200-миллиметровый патрубок, на который установлен металлический раструб для разделения потока на четыре 100-миллиметровых рукава.

        Особенности:

        • Матерчатые фильтрующие элементы;
        • Простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов;
        • Усиленная крыльчатка из стали;
        • Регулировочные заслонки для равномерного заполнения накопителей;
        • Подставка на роликах для транспортировки.
        Комплектация:
        • Два матерчатых фильтра 30 мкм;
        • Два пластиковых мешка для сбора мусора;
        • Вытяжной штуцер 4 х 100 мм с заглушками.