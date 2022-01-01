JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром

Jet DC-3500 — вытяжная установка большой производительности для использования в условиях промышленного производства в сочетании с крупными деревообрабатывающими станками. Обладая высокой мощностью, она способна обеспечить качественное удаление мусора из рабочей зоны, что влечет улучшение работы оборудования и конечного результата. Особенно чувствительны к качеству пылеудаления фрезерные и шлифовальные станки. Мусор собирается в двух накопителях ёмкостью по 330 литров каждый, для равномерности их заполнения предусмотрена регулируемая заслонка.

Для подключения оборудования предусмотрен 200-миллиметровый патрубок, на который установлен металлический раструб для разделения потока на четыре 100-миллиметровых рукава.

Особенности:

Матерчатые фильтрующие элементы;

Простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов;

Усиленная крыльчатка из стали;

Регулировочные заслонки для равномерного заполнения накопителей;

Подставка на роликах для транспортировки.