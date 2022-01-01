JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром
Арт. jet_464
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|2200x660x2620
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
Jet DC-3500 — вытяжная установка большой производительности для использования в условиях промышленного производства в сочетании с крупными деревообрабатывающими станками. Обладая высокой мощностью, она способна обеспечить качественное удаление мусора из рабочей зоны, что влечет улучшение работы оборудования и конечного результата. Особенно чувствительны к качеству пылеудаления фрезерные и шлифовальные станки. Мусор собирается в двух накопителях ёмкостью по 330 литров каждый, для равномерности их заполнения предусмотрена регулируемая заслонка.
Для подключения оборудования предусмотрен 200-миллиметровый патрубок, на который установлен металлический раструб для разделения потока на четыре 100-миллиметровых рукава.
Особенности:
- Матерчатые фильтрующие элементы;
- Простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов;
- Усиленная крыльчатка из стали;
- Регулировочные заслонки для равномерного заполнения накопителей;
- Подставка на роликах для транспортировки.
- Два матерчатых фильтра 30 мкм;
- Два пластиковых мешка для сбора мусора;
- Вытяжной штуцер 4 х 100 мм с заглушками.