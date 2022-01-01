JET DC-5000 Вытяжная установка
Арт. jet_15198
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1300x1300x2680
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
- Jet DC-5000 - мощная вытяжная установка с большим объемом накопления древесных отходов, предназначенная для профессионального использования. Станки подключают к пылеотсосу через адаптер 4х100 мм с заглушками для незадействованных патрубков; при использовании в составе стационарной канальной системы или при работе с особенно мощным оборудованием разветвитель можно снять, освободив 180-миллиметровый коллектор. Конструкция установки классическая и полностью соответствует требованиям профессиональной эксплуатации: крыльчатка большого диаметра (356 мм) выполнена из стали, из нее же кожухи, детали корпуса, разветвитель и все прочие элементы, подверженные ударным нагрузкам от сучков и других крупных отходов. Четыре фильтрующих мешка с большой площадью поверхности очищают путем стряхивания внутрь без демонтажа, мешки-накопители крепятся быстрозажимными стяжными хомутами. Особенности:
- Матерчатый фильтрующий элемент;
- Сборка мусора в отдельный от фильтра мешок;
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Крыльчатка из стали;
- Подставка на роликах для транспортировки.
- Четыре матерчатых фильтра;
- Шланг 100 мм длиной 2 м и хомут для креплен;
- Четыре пластиковых мешка для сбора мусора и для крепления;
- Вытяжной штуцер 4х100 мм;
- Заглушки для неиспользуемых штуцеров.