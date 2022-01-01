JET DC-5000 Вытяжная установка

Матерчатый фильтрующий элемент;

Сборка мусора в отдельный от фильтра мешок;

Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;

Крыльчатка из стали;

Подставка на роликах для транспортировки.

Ч етыре матерчатых фильтра;

етыре матерчатых фильтра; Шланг 100 мм длиной 2 м и хомут для креплен;

Четыре пластиковых мешка для сбора мусора и для крепления;

Вытяжной штуцер 4х100 мм;

Заглушки для неиспользуемых штуцеров.

Jet DC-5000 - мощная вытяжная установка с большим объемом накопления древесных отходов, предназначенная для профессионального использования. Станки подключают к пылеотсосу через адаптер 4х100 мм с заглушками для незадействованных патрубков; при использовании в составе стационарной канальной системы или при работе с особенно мощным оборудованием разветвитель можно снять, освободив 180-миллиметровый коллектор. Конструкция установки классическая и полностью соответствует требованиям профессиональной эксплуатации: крыльчатка большого диаметра (356 мм) выполнена из стали, из нее же кожухи, детали корпуса, разветвитель и все прочие элементы, подверженные ударным нагрузкам от сучков и других крупных отходов. Четыре фильтрующих мешка с большой площадью поверхности очищают путем стряхивания внутрь без демонтажа, мешки-накопители крепятся быстрозажимными стяжными хомутами.