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JET DC-5000 Вытяжная установка
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Стружкоотсосы
    JET DC-5000 Вытяжная установка
    Арт. jet_15198
    JET DC-5000 Вытяжная установка

      JET DC-5000 Вытяжная установка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_15198

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1300x1300x2680
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Jet DC-5000 - мощная вытяжная установка с большим объемом накопления древесных отходов, предназначенная для профессионального использования. Станки подключают к пылеотсосу через адаптер 4х100 мм с заглушками для незадействованных патрубков; при использовании в составе стационарной канальной системы или при работе с особенно мощным оборудованием разветвитель можно снять, освободив 180-миллиметровый коллектор. Конструкция установки классическая и полностью соответствует требованиям профессиональной эксплуатации: крыльчатка большого диаметра (356 мм) выполнена из стали, из нее же кожухи, детали корпуса, разветвитель и все прочие элементы, подверженные ударным нагрузкам от сучков и других крупных отходов. Четыре фильтрующих мешка с большой площадью поверхности очищают путем стряхивания внутрь без демонтажа, мешки-накопители крепятся быстрозажимными стяжными хомутами. Особенности:
        • Матерчатый фильтрующий элемент;
        • Сборка мусора в отдельный от фильтра мешок;
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки.
        Комплектация:
        • Четыре матерчатых фильтра;
        • Шланг 100 мм длиной 2 м и хомут для креплен;
        • Четыре пластиковых мешка для сбора мусора и для крепления;
        • Вытяжной штуцер 4х100 мм;
        • Заглушки для неиспользуемых штуцеров.