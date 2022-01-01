JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В

JET DC-1100A — вытяжная установка профессионального класса с мощным двигателем и высокой вместимостью пылесборника. Технология Vortex Cone, использованная при разработке этой модификации, обеспечивает улучшенную сепарацию (разделение фракций по плотности воздушным потоком) и более плотную, чем обычно, «упаковку» мусора в накопитель. Стальная диафрагма, физически разделяющая секции внутри аппарата, не позволяет потоку вновь подхватывать уже осевшие слои, что и увеличивает общую эффективность работы.

Особенности:

Технология Vortex Cone;

Матерчатый фильтрующий элемент;

Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм (опция);

Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;

Усиленная крыльчатка из стали;

Подставка на роликах для транспортировки.