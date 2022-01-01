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JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
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Стружкоотсосы
    JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
    Арт. jet_456
    JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В

      JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_456

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		940x710x2000
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JET DC-1100A — вытяжная установка профессионального класса с мощным двигателем и высокой вместимостью пылесборника. Технология Vortex Cone, использованная при разработке этой модификации, обеспечивает улучшенную сепарацию (разделение фракций по плотности воздушным потоком) и более плотную, чем обычно, «упаковку» мусора в накопитель. Стальная диафрагма, физически разделяющая секции внутри аппарата, не позволяет потоку вновь подхватывать уже осевшие слои, что и увеличивает общую эффективность работы.

        Особенности:

        • Технология Vortex Cone;
        • Матерчатый фильтрующий элемент;
        • Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм (опция);
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Усиленная крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки.
        Комплектация:
        • Матерчатый фильтр;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора (5 шт);
        • Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой.