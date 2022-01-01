JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В
Арт. jet_456
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|940x710x2000
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
JET DC-1100A — вытяжная установка профессионального класса с мощным двигателем и высокой вместимостью пылесборника. Технология Vortex Cone, использованная при разработке этой модификации, обеспечивает улучшенную сепарацию (разделение фракций по плотности воздушным потоком) и более плотную, чем обычно, «упаковку» мусора в накопитель. Стальная диафрагма, физически разделяющая секции внутри аппарата, не позволяет потоку вновь подхватывать уже осевшие слои, что и увеличивает общую эффективность работы.
Особенности:
- Технология Vortex Cone;
- Матерчатый фильтрующий элемент;
- Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм (опция);
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Усиленная крыльчатка из стали;
- Подставка на роликах для транспортировки.
- Матерчатый фильтр;
- Пластиковый мешок для сбора мусора (5 шт);
- Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой.