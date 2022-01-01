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JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В
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Стружкоотсосы
    JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В
    Арт. jet_454
    JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В
    JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В
      JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В
      JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В

      JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_454

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1000x750x2000
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сравнительно лёгкая и мобильная (в пределах мастерской) вытяжная установка Jet DC-1200 с увеличенным объемом пылесборника; оптимальна для использования совместно со станками, производящими много крупного мусора (строгальные, фрезерные, циркулярные и пр.). Сбор отходов производится в пластиковый мешок, закрепленный легкосъёмным хомутом с замком на защёлке, фильтрация отходящего воздуха – мешком из плотной ткани с размером пор 30 мкм.

        Одно из достоинств этой модели – раздвоенный патрубок для одновременного подключения нескольких рукавов (они могут идти к нескольким точкам одного станка или к нескольким станкам в зависимости от необходимости). «Улитка» и крыльчатка выполнены из прочной стали, которая не повреждается сучками и щепой, попадающимися в мусоре. Выгодное соотношение стоимости и характеристик позволяет рекомендовать Jet DC-1200 и для профессионального, и для любительского применения.

        Особенности:

        • Матерчатый фильтрующий элемент;
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки.
        Комплектация:
        • Матерчатый фильтр;
        • Шланг 100 мм длиной 2 м;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора;
        • Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой.