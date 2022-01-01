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Вытяжная установка со сменным фильтром по металлу JET JDCS-505
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Стружкоотсосы
    Вытяжная установка со сменным фильтром по металлу JET JDCS-505
    Арт. jet_14136
    Вытяжная установка со сменным фильтром по металлу JET JDCS-505

      Вытяжная установка со сменным фильтром по металлу JET JDCS-505

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14136

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		396x406x870
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Мощность, Вт
      		375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вытяжная установка по металлу со сменным фильтром (стружкоотсос, стружкопылесос) JET JDCS-505 предназначена для эффективного отведения стружки, пыли, окалины и других продуктов, возникающих в процессе металлообработки. Производительность всасывания у данной модели 802 м³/ч, при разряжении 610 Па, что позволяет применять ее в условиях серийного производства и продолжительной нагрузки. Установка оборудована двумя патрубками подключения металлообрабатывающего оборудования, диаметр патрубков - 76,2 мм. Еще одно достоинство JDCS-505 – наличие фильтра тонкой очистки, способного задерживать частицы размером до 50 мкм. Конструкция установки выполнена в пожаробезопасном исполнении: ее вентилятор изготавливается из алюминия, корпус – из негорючих материалов. У JDCS-505 предусмотрены емкости для воды, емкость для сбора пыли легко извлекается и чистится. Установка рассчитана на подключение к стандартной электросети 220 В. Не смотря на высокую производительность на JDCS-505 устанавливается электродвигатель мощностью всего 0,375 кв., что делает ее весьма экономичной и тихой в работе, уровень шума не превышает 75 Дб.

        Преимущества

        • Конструкция вентилятора обеспечивает максимальный забор воздуха из зоны обработки
        • Алюминиевые лопасти и негорючий корпус установки гарантирует пожаробезопасность при работе
        • Емкости для воды
        • Фильтр тонкой очистки
        • Емкость для сбора пыли легко достается и чистится