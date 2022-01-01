Вытяжная установка со сменным фильтром по металлу JET JDCS-505

Преимущества

Конструкция вентилятора обеспечивает максимальный забор воздуха из зоны обработки

Алюминиевые лопасти и негорючий корпус установки гарантирует пожаробезопасность при работе

Емкости для воды

Фильтр тонкой очистки

Емкость для сбора пыли легко достается и чистится

Вытяжная установка по металлу со сменным фильтром (стружкоотсос, стружкопылесос) JET JDCS-505 предназначена для эффективного отведения стружки, пыли, окалины и других продуктов, возникающих в процессе металлообработки. Производительность всасывания у данной модели 802 м³/ч, при разряжении 610 Па, что позволяет применять ее в условиях серийного производства и продолжительной нагрузки. Установка оборудована двумя патрубками подключения металлообрабатывающего оборудования, диаметр патрубков - 76,2 мм. Еще одно достоинство JDCS-505 – наличие фильтра тонкой очистки, способного задерживать частицы размером до 50 мкм. Конструкция установки выполнена в пожаробезопасном исполнении: ее вентилятор изготавливается из алюминия, корпус – из негорючих материалов. У JDCS-505 предусмотрены емкости для воды, емкость для сбора пыли легко извлекается и чистится. Установка рассчитана на подключение к стандартной электросети 220 В. Не смотря на высокую производительность на JDCS-505 устанавливается электродвигатель мощностью всего 0,375 кв., что делает ее весьма экономичной и тихой в работе, уровень шума не превышает 75 Дб.