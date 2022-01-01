JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE
Арт. jet_458
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1550x760x2440
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
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Сбор стружки из
|дерева
Jet DC-3000A — вытяжная установка для профессиональной эксплуатации совместно со станками, производящими большое количество отходов деревообработки (в том числе с несколькими одновременно). Для снижения числа вынужденных остановок использован сдвоенный накопитель; кроме того, технология Vortex Cone обеспечивает более плотную укладку мусора в мешках, ещё более повышая фактическую эффективность работы. Важно также, что благодаря наличию специального металлического конуса-разделителя, меньше засоряется фильтрующая поверхность, что способствует сохранению постоянно высокой интенсивности всасывания.
Особенности:
- Технология Vortex Cone;
- Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция);
- Матерчатый фильтрующий элемент;
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
- Крыльчатка из стали;
- Подставка на роликах для транспортировки.
- Два матерчатых фильтра 30 мкм и хомуты с защелками для крепления;
- Пластиковый мешок для сбора мусора (10 шт) и два хомута с защелками для крепления;
- Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками.