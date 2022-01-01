JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE

Jet DC-3000A — вытяжная установка для профессиональной эксплуатации совместно со станками, производящими большое количество отходов деревообработки (в том числе с несколькими одновременно). Для снижения числа вынужденных остановок использован сдвоенный накопитель; кроме того, технология Vortex Cone обеспечивает более плотную укладку мусора в мешках, ещё более повышая фактическую эффективность работы. Важно также, что благодаря наличию специального металлического конуса-разделителя, меньше засоряется фильтрующая поверхность, что способствует сохранению постоянно высокой интенсивности всасывания.

Особенности:

Технология Vortex Cone;

Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция);

Матерчатый фильтрующий элемент;

Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;

Крыльчатка из стали;

Подставка на роликах для транспортировки.