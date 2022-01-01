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JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE
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Стружкоотсосы
    JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE
    Арт. jet_458
    JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE

      JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_458

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Габариты, мм
      		1550x760x2440
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Сбор стружки из
      		дерева
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet DC-3000A — вытяжная установка для профессиональной эксплуатации совместно со станками, производящими большое количество отходов деревообработки (в том числе с несколькими одновременно). Для снижения числа вынужденных остановок использован сдвоенный накопитель; кроме того, технология Vortex Cone обеспечивает более плотную укладку мусора в мешках, ещё более повышая фактическую эффективность работы. Важно также, что благодаря наличию специального металлического конуса-разделителя, меньше засоряется фильтрующая поверхность, что способствует сохранению постоянно высокой интенсивности всасывания.

        Особенности:

        • Технология Vortex Cone;
        • Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция);
        • Матерчатый фильтрующий элемент;
        • Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута;
        • Крыльчатка из стали;
        • Подставка на роликах для транспортировки.
        Комплектация:
        • Два матерчатых фильтра 30 мкм и хомуты с защелками для крепления;
        • Пластиковый мешок для сбора мусора (10 шт) и два хомута с защелками для крепления;
        • Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками.