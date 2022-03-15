Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A

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Станок рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Арт. О00000021389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Беларусь
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Потребляемая мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|230
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- Рейсмусовый станок Белмаш P1800 S146A предназначен для профессиональной обработки древесины. Отличается мощным двигателем для продолжительных работ. Данная модель имеет функцию подключения стружкоотсоса для удобной эксплуатации.
Преимущества
- Для удобства перемещения станка на левой и правой сторонах корпуса находятся ручки
- На литом основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку. Для безопасной работы зафиксируйте изделие
- Для защиты от перегрузок в конструкции станка предусмотрен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается
- Возможность подключения стружкоотсоса
- Мощность двигателя 1.8 кВт
- Высокая точность обработки
- Литой рабочий стол основания покрыт полированным стальным листом
- Сверху расположен защитный кожух, являющимся опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек
- Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями с ручками для переноски
- Откидные удлинители: стол подачи и приема, снабжены вспомогательными роликами
- Быстросъемные щетки электродвигателя
- Двухсторонние строгальные ножи