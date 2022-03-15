Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A

Преимущества

Для удобства перемещения станка на левой и правой сторонах корпуса находятся ручки

На литом основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку. Для безопасной работы зафиксируйте изделие

Для защиты от перегрузок в конструкции станка предусмотрен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается

Возможность подключения стружкоотсоса

Мощность двигателя 1.8 кВт

Высокая точность обработки

Литой рабочий стол основания покрыт полированным стальным листом

Сверху расположен защитный кожух, являющимся опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек

Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями с ручками для переноски

Откидные удлинители: стол подачи и приема, снабжены вспомогательными роликами

Быстросъемные щетки электродвигателя

Двухсторонние строгальные ножи

Рейсмусовый станок Белмаш P1800 S146A предназначен для профессиональной обработки древесины. Отличается мощным двигателем для продолжительных работ. Данная модель имеет функцию подключения стружкоотсоса для удобной эксплуатации.