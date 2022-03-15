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Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
5.0
1
35 990 ₽
39 990 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
  • Персональная скидка
Станок рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Арт. О00000021389
5.0
1
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
  • Персональная скидка
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A
Станок фуговально-рейсмусовый Belmash P1800 S146A

Станок рейсмусовый Belmash P1800 S146A

Дарим скидки за
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  • -4 000 ₽
35 990 ₽
39 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000021389
5.0
1

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Китай
Родина бренда
Беларусь
Потребляемая мощность, Вт
1800
Напряжение сети, В
230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 000 ₽
35 990 ₽
39 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Рейсмусовый станок Белмаш P1800 S146A предназначен для профессиональной обработки древесины. Отличается мощным двигателем для продолжительных работ. Данная модель имеет функцию подключения стружкоотсоса для удобной эксплуатации. 

    Преимущества

    • Для удобства перемещения станка на левой и правой сторонах корпуса находятся ручки
    • На литом основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку. Для безопасной работы зафиксируйте изделие
    • Для защиты от перегрузок в конструкции станка предусмотрен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается
    • Возможность подключения стружкоотсоса
    • Мощность двигателя 1.8 кВт
    • Высокая точность обработки
    • Литой рабочий стол основания покрыт полированным стальным листом
    • Сверху расположен защитный кожух, являющимся опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек
    • Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями с ручками для переноски
    • Откидные удлинители: стол подачи и приема, снабжены вспомогательными роликами
    • Быстросъемные щетки электродвигателя
    • Двухсторонние строгальные ножи