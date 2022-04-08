Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
Арт. X1314021606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|400
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Напряжение сети, В
|220
- Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010 предназначен для обработки металла. Питается станок от стандартной однофазной сети переменного тока напряжением 220 В. Данный токарный станок имеет низкий уровень шума и защиту двигателя от перегрузок за счет ременной передачи, что позволит установить его в домашней мастерской или гараже
Преимущества
- На станок установлен коллекторный двигатель
- Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
- Реверс вращения шпинделя
- Реверс подачи каретки
- Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах
- Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом
- Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
- Индикатор нарезания резьбы служит для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода
- Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025мм
- Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
- Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
- Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смещение, которое выставляется по шкале
- Станок комплектуется поддоном
- Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
- Большой выбор оснастки