Преимущества

На станок установлен коллекторный двигатель

Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания

Реверс вращения шпинделя

Реверс подачи каретки

Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах

Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом

Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы

Индикатор нарезания резьбы служит для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода

Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025мм

Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта

Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины

Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смещение, которое выставляется по шкале

Станок комплектуется поддоном

Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем

Большой выбор оснастки

Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010 предназначен для обработки металла. Питается станок от стандартной однофазной сети переменного тока напряжением 220 В. Данный токарный станок имеет низкий уровень шума и защиту двигателя от перегрузок за счет ременной передачи, что позволит установить его в домашней мастерской или гараже