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Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
5.0
2
Найти аналог
Токарные станки по металлу
    Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
    Арт. X1314021606
    5.0
    2
    Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
    Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
    Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
    Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
    Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
      Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
      Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
      Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
      Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010
      Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010

      Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314021606
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		400
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Токарный станок по металлу Энкор Корвет-401 94010 предназначен для обработки металла. Питается станок от стандартной однофазной сети переменного тока напряжением 220 В. Данный токарный станок имеет низкий уровень шума и защиту двигателя от перегрузок за счет ременной передачи, что позволит установить его в домашней мастерской или гараже

        Преимущества

        • На станок установлен коллекторный двигатель
        • Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
        • Реверс вращения шпинделя
        • Реверс подачи каретки
        • Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах
        • Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом
        • Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
        • Индикатор нарезания резьбы служит для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода
        • Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025мм
        • Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
        • Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
        • Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смещение, которое выставляется по шкале
        • Станок комплектуется поддоном
        • Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
        • Большой выбор оснастки