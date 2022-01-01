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Powermatic 4224B Токарный станок по дереву
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Токарные станки по дереву
    Powermatic 4224B Токарный станок по дереву
    Арт. jet_446
    Powermatic 4224B Токарный станок по дереву

      Powermatic 4224B Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_446

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		2260x710x1651
      Ход пиноли, мм
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Профессиональный токарный станок тяжелого класса Powermatic 4224B сочетает наилучшие характеристики с высочайшим качеством изготовления, обширным оснащением и богатой комплектацией.

        Особенности:

        • Массивные чугунные станина и опорные ноги;
        • Подвижная передняя бабка;
        • Электронная система регулировки частоты вращения;
        • Цифровое отображение частоты вращения;
        • Переключатель реверса;
        • Дополнительный выносной выключатель;
        • 3-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
        • Вакуумная система для фиксации заготовок («вакуумный патрон»);
        • Делительное приспособление;
        • Кронштейн крепления оригинала для копирования;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Особенности:
        • Подручник шириной 355 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 76 мм;
        • Два четырехзубцовых поводковых центра;
        • Два вращающихся упорных центра;
        • Вакуумный патрон;
        • Продувочный пистолет с пневмошлангом;
        • Откидное ограждение рабочей области;
        • Выбивной шток;
        • Навесной держатель для инструмента;
        • Комплект опорных ног для напольной установки.