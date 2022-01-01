Powermatic 4224B Токарный станок по дереву
Арт. jet_446
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2200
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|2260x710x1651
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Ход пиноли, мм
|115
Профессиональный токарный станок тяжелого класса Powermatic 4224B сочетает наилучшие характеристики с высочайшим качеством изготовления, обширным оснащением и богатой комплектацией.
Особенности:
- Массивные чугунные станина и опорные ноги;
- Подвижная передняя бабка;
- Электронная система регулировки частоты вращения;
- Цифровое отображение частоты вращения;
- Переключатель реверса;
- Дополнительный выносной выключатель;
- 3-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Вакуумная система для фиксации заготовок («вакуумный патрон»);
- Делительное приспособление;
- Кронштейн крепления оригинала для копирования;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручник шириной 355 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Два четырехзубцовых поводковых центра;
- Два вращающихся упорных центра;
- Вакуумный патрон;
- Продувочный пистолет с пневмошлангом;
- Откидное ограждение рабочей области;
- Выбивной шток;
- Навесной держатель для инструмента;
- Комплект опорных ног для напольной установки.