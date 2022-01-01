Powermatic 3520B Токарный станок по дереву

Powermatic 3520B - хорошо оснащенный токарный станок для работы с заготовками большого диаметра. Имеет массивную конструкцию с чугунными опорными ногами и общий вес около 300 кг, что способствует хорошему гашению вибраций.

Передняя бабка выполнена подвижной и поворотной на 180 градусов, что позволяет работать с напольной или другой нештатной опорой и обрабатывать детали диаметром более 20 дюймов. Для простой и быстрой регулировки скорости вращения предусмотрен частотный преобразователь, позволяющий задать нужную скорость простым вращение электронного регулятора. Выбранное значение отображается на цифровом индикаторе. Попутно блок преобразования частоты играет роль сетевого фильтра, сглаживая перепады напряжения. В него же встроена функция торможения выбега («тормозной резистор») и переключатель реверса.

Для расширения диапазона скоростей предусмотрена возможность изменения передаточного отношения (две пары шкивов). Переустановка ремня производится без использования вспомогательных инструментов: крышка отсека на защелке, а натяжение задают специальным рычагом с фиксатором-зажимом.

Есть две независимые системы стопорения шпинделя: подпружиненная кнопка и делительное приспособление с цилиндрическим штифтом и двумя наборами отверстий, которые обеспечивают установку в 48 основных позиций. Их задают выбором пары отверстий для штифта: 12 из них на маховике шпинделя (через 30 градусов) и 4 на корпусе (сделаны через неравные угловые интервалы для смещения относительно угла 30 градусов).

Комплектация: