JET JWL-1440VS Токарный станок по дереву
Арт. jet_443
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1750x410x410
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Ход пиноли, мм
|108
Jet JWL-1440VS – массивный и устойчивый токарный станок с большой зоной обработки, вариаторным приводом шпинделя и мощным асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу без перерывов на охлаждение. Особенность новинки – плавное, бесступенчатое изменение скорости, шпиндель с резьбой М33х3,5 и настольное исполнение.
Переднюю бабку можно перемещать вдоль станины и поворачивать на угол кратный 30°. За фиксацию подручника и положений передней и задней бабок отвечают удобные эксцентриковые зажимы. Станок оборудован делительным приспособлением для разметки заготовки и блокировки шпинделя при замене патрона/планшайбы.
Комплектация:
- Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 75 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток.