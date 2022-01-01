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JET JWL-1440VS Токарный станок по дереву
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Токарные станки по дереву
    JET JWL-1440VS Токарный станок по дереву
    Арт. jet_443
    JET JWL-1440VS Токарный станок по дереву

      JET JWL-1440VS Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_443

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1750x410x410
      Ход пиноли, мм
      		108
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWL-1440VS – массивный и устойчивый токарный станок с большой зоной обработки, вариаторным приводом шпинделя и мощным асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу без перерывов на охлаждение. Особенность новинки – плавное, бесступенчатое изменение скорости, шпиндель с резьбой М33х3,5 и настольное исполнение.

        Переднюю бабку можно перемещать вдоль станины и поворачивать на угол кратный 30°. За фиксацию подручника и положений передней и задней бабок отвечают удобные эксцентриковые зажимы. Станок оборудован делительным приспособлением для разметки заготовки и блокировки шпинделя при замене патрона/планшайбы.

        Комплектация:

        • Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 75 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток.