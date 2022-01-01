JET JWL-1440VS Токарный станок по дереву

Jet JWL-1440VS – массивный и устойчивый токарный станок с большой зоной обработки, вариаторным приводом шпинделя и мощным асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу без перерывов на охлаждение. Особенность новинки – плавное, бесступенчатое изменение скорости, шпиндель с резьбой М33х3,5 и настольное исполнение.

Переднюю бабку можно перемещать вдоль станины и поворачивать на угол кратный 30°. За фиксацию подручника и положений передней и задней бабок отвечают удобные эксцентриковые зажимы. Станок оборудован делительным приспособлением для разметки заготовки и блокировки шпинделя при замене патрона/планшайбы.

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