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BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
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Токарные станки по дереву
    BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
    Арт. belmash_1525
    BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
    BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
    BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
      BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
      BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
      BELMASH WL-350/1000VS станок токарный

      BELMASH WL-350/1000VS станок токарный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. belmash_1525

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1180x1630x600
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок токарный BELMASH WL-350/1000VS. Станок применяется для обработки древесины c целью придания ей необходимых форм и размеров. Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки на станок составляет 350 мм, расстояние между центрами составляет 1000 мм. Исполнение напольное, при желании станок можно закрепить на верстаке. Особенности:
        • Надежный асинхронный двигатель с регулировкой вращения шпинделя передней бабки от 500 до 2300 об. / мин.
        • Ключевые детали станка, такие как передняя и задняя бабки, подручник и копил изготовлены из чугуна.
        • Станок позволяет делать идентичные изделия, благодаря копировальному устройству.