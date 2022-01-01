BELMASH WL-350/1000VS станок токарный

Надежный асинхронный двигатель с регулировкой вращения шпинделя передней бабки от 500 до 2300 об. / мин.

Ключевые детали станка, такие как передняя и задняя бабки, подручник и копил изготовлены из чугуна.

Станок позволяет делать идентичные изделия, благодаря копировальному устройству.

Станок применяется для обработки древесины c целью придания ей необходимых форм и размеров. Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки на станок составляет 350 мм, расстояние между центрами составляет 1000 мм. Исполнение напольное, при желании станок можно закрепить на верстаке.