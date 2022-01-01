BELMASH WL-350/1000VS станок токарный
Арт. belmash_1525
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|230
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Габариты, мм
|1180x1630x600
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Частота, Гц
|50
- Станок токарный BELMASH WL-350/1000VS. Станок применяется для обработки древесины c целью придания ей необходимых форм и размеров. Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки на станок составляет 350 мм, расстояние между центрами составляет 1000 мм. Исполнение напольное, при желании станок можно закрепить на верстаке. Особенности:
- Надежный асинхронный двигатель с регулировкой вращения шпинделя передней бабки от 500 до 2300 об. / мин.
- Ключевые детали станка, такие как передняя и задняя бабки, подручник и копил изготовлены из чугуна.
- Станок позволяет делать идентичные изделия, благодаря копировальному устройству.