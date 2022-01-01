Станок STURM WL 1046

Токарный станок по дереву Sturm (Штурм) WL 1046 находит широкое применение в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в модельных и столярных мастерских, а также в строительстве.С помощью копировального устройства токарного станка по дереву Sturm WL 1046 возможно изготавливать большое количество одинаковых деталей и фигур.Токарный станок по дереву Sturm WL 1046 выполняет все операции - от черновой обработки до полирования.Технические характеристики: Мощность: 450 Вт Напряжение: 220 В Max диаметр обработки над станиной: 350 мм Расстояние между центрами: 1000 мм Число скоростей: 4 Частота вращения шпинделя: 810-2480 об/мин Вес: 30.5 кг