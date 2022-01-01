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Станок STURM WL 1046
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Токарные станки по дереву
    Станок STURM WL 1046
    Арт. Х12802
    Станок STURM WL 1046

      Станок STURM WL 1046

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12802

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Настольный
      		Нет
      Поворот передней бабки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Токарный станок по дереву Sturm (Штурм) WL 1046 находит широкое применение в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в модельных и столярных мастерских, а также в строительстве.С помощью копировального устройства токарного станка по дереву Sturm WL 1046 возможно изготавливать большое количество одинаковых деталей и фигур.Токарный станок по дереву Sturm WL 1046 выполняет все операции - от черновой обработки до полирования.Технические характеристики: Мощность: 450 Вт Напряжение: 220 В Max диаметр обработки над станиной: 350 мм Расстояние между центрами: 1000 мм Число скоростей: 4 Частота вращения шпинделя: 810-2480 об/мин Вес: 30.5 кг