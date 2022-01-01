Кордщетка для точил Практика 773-361

Преимущества

Универсальное посадочное отверстие 32 мм

Гофрированная стальная проволока толщиной 0,35 мм

В комплект входят 5 переходных колец размерами 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", которые позволяют собирать щеточные роллеры различной ширины

Кордщетка для точил радиальная мягкая Практика 773-361 серии "Профи" - это универсальная проволочная щетка для электроинструментов: угловых шлифовальных машин и дрелей. Она предназначена для обработки металлических и неметаллических мелких деталей, снятия ржавчины, мелких заусенцев, лака, краски, окалины. Рабочая часть кордщетки выполнена из нержавеющей рифленой проволоки, которая характеризуется устойчивостью к деформации и коррозии. Кордщетка для точила с угловой скоростью 2800 об/мин. Для установки на точило воспользуйтесь пластиковыми переходниками соответствующего диаметра.