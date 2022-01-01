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Кордщетка для точил Практика 773-361
680 ₽
Щетки для точила
    Кордщетка для точил Практика 773-361
    Арт. О00000024242
    Кордщетка для точил Практика 773-361
    Кордщетка для точил Практика 773-361
    Кордщетка для точил Практика 773-361
      Кордщетка для точил Практика 773-361
      Кордщетка для точил Практика 773-361
      Кордщетка для точил Практика 773-361

      Кордщетка для точил Практика 773-361

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024242

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		круглая
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кордщетка для точил радиальная мягкая Практика 773-361 серии "Профи" - это универсальная проволочная щетка для электроинструментов: угловых шлифовальных машин и дрелей. Она предназначена для обработки металлических и неметаллических мелких деталей, снятия ржавчины, мелких заусенцев, лака, краски, окалины. Рабочая часть кордщетки выполнена из нержавеющей рифленой проволоки, которая характеризуется устойчивостью к деформации и коррозии. Кордщетка для точила с угловой скоростью 2800 об/мин. Для установки на точило воспользуйтесь пластиковыми переходниками соответствующего диаметра. 

        Преимущества

        • Универсальное посадочное отверстие 32 мм
        • Гофрированная стальная проволока толщиной 0,35 мм
        • В комплект входят 5 переходных колец размерами 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", которые позволяют собирать щеточные роллеры различной ширины