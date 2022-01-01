Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 175x32/30/25,4/20/16 мм
Арт. Х13176525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оснастки
|щетка дисковая
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Тип
|круглая
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- Щетка EDGE by PATRIOT 813010017 предназначена для точила и применяется для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий.
Преимущества
- Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки
- Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах
- В комплекте 4 адаптера для изменения диаметра посадочного отверстия на 16 мм, 25.4 мм, 30 мм, 32 мм