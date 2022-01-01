Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 175x32/30/25,4/20/16 мм

Преимущества

Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки

Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах

В комплекте 4 адаптера для изменения диаметра посадочного отверстия на 16 мм, 25.4 мм, 30 мм, 32 мм

Щетка EDGE by PATRIOT 813010017 предназначена для точила и применяется для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий.