Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
Арт. Х12403387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|3300
- Пильное полотно по металлу Jet М42 PC27.3300.6.10 для ленточнопильных станков MBS-1014W/HBS-1018W. Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Биметаллическое полотно из быстрорежущей стали М42 применяется для резки основных марок сталей, нержавеющих, жаропрочных и цветных металлов, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 3300 мм
- Ширина 27 мм
- Толщина 0,9 мм
- Переменный шаг зубьев 6/10 TPI