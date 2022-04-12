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Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
4.5
2
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
    Арт. Х12403387
    4.5
    2
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)

      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 6/10)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403387
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		3300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 PC27.3300.6.10 для ленточнопильных станков MBS-1014W/HBS-1018W. Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Биметаллическое полотно из быстрорежущей стали М42 применяется для резки основных марок сталей, нержавеющих, жаропрочных и цветных металлов, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 3300 мм
        • Ширина 27 мм
        • Толщина 0,9 мм
        • Переменный шаг зубьев 6/10 TPI