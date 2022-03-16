Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
Арт. 77777X901118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор клуппов
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Направление резьбы
|правое
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Набор клуппов 8 предметов Matrix 77332 это великолепный слесарный комплект, который удобно носить с собой. В набор входят пять клуппов для создания резьбы на металлических трубах размером от одной четверти до одной целой и четверти дюйма, плашкодержатель для фиксации заготовок и рукоятка, универсальная для каждого клуппа. Инструменты изготовлены из износостойкого, крепкого металла, а держатель оснащен трещоткой для уменьшения прикладываемого усилия и облегчения нарезки труб. Купить Matrix 77332 будет отличным решением для повседневного профессионального применения, ведь к набору прилагается кейс, в котором организованные инструменты будет легко транспортировать или хранить в мастерской.
Преимущества
- Портативность
- Комфорт
- Универсальность
- Надежность