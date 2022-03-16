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Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
5.0
2
6 410 ₽
Наборы клуппов
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
    Арт. 77777X901118
    5.0
    2
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
    Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов
      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов

      Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов

      6 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X901118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор клуппов
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      6 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор клуппов 8 предметов Matrix 77332 это великолепный слесарный комплект, который удобно носить с собой. В набор входят пять клуппов для создания резьбы на металлических трубах размером от одной четверти до одной целой и четверти дюйма, плашкодержатель для фиксации заготовок и рукоятка, универсальная для каждого клуппа. Инструменты изготовлены из износостойкого, крепкого металла, а держатель оснащен трещоткой для уменьшения прикладываемого усилия и облегчения нарезки труб. Купить Matrix 77332 будет отличным решением для повседневного профессионального применения, ведь к набору прилагается кейс, в котором организованные инструменты будет легко транспортировать или хранить в мастерской.

        Преимущества

        • Портативность
        • Комфорт
        • Универсальность
        • Надежность