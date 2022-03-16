Набор клуппов Matrix 77332, 8 предметов

Набор клуппов 8 предметов Matrix 77332 это великолепный слесарный комплект, который удобно носить с собой. В набор входят пять клуппов для создания резьбы на металлических трубах размером от одной четверти до одной целой и четверти дюйма, плашкодержатель для фиксации заготовок и рукоятка, универсальная для каждого клуппа. Инструменты изготовлены из износостойкого, крепкого металла, а держатель оснащен трещоткой для уменьшения прикладываемого усилия и облегчения нарезки труб. Купить Matrix 77332 будет отличным решением для повседневного профессионального применения, ведь к набору прилагается кейс, в котором организованные инструменты будет легко транспортировать или хранить в мастерской.

Преимущества

Портативность

Комфорт

Универсальность

Надежность



