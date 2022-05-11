Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм) - предназначен для быстрого и надёжного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно продолжительным сроком эффективной службы.

