Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
Арт. X69914544280
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Украина
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Макс. диаметр, мм
|110
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Мин. диаметр, мм
|90
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Тип
|червячный
- Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм) - предназначен для быстрого и надёжного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно продолжительным сроком эффективной службы.