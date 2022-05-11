Хомут Vents Х 150Ц (140-160 мм)

Хомут Vents (Вентс) Х 150Ц (140-160 мм) - является отличным средством для оперативного и в то же время надёжного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данный крепёжный элемент позволяет значительно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут изготовлен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно продолжительным сроком эффективной службы.