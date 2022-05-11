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Хомут Vents Х 150Ц (140-160 мм)
5.0
3
85 ₽
Хомуты червячные
    Хомут Vents Х 150Ц (140-160 мм)
    Арт. X69914544282
    5.0
    3
    Хомут Vents Х 150Ц (140-160 мм)

      Хомут Vents Х 150Ц (140-160 мм)

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914544282
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Родина бренда
      		Украина
      Макс. диаметр, мм
      		160
      Мин. диаметр, мм
      		140
      Тип
      		червячный
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут Vents (Вентс) Х 150Ц (140-160 мм) - является отличным средством для оперативного и в то же время надёжного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данный крепёжный элемент позволяет значительно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут изготовлен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно продолжительным сроком эффективной службы.