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Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1
35 ₽
Хомуты червячные
    Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1
    Арт. О00000029704
    Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1

      Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029704

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		16
      Мин. диаметр, мм
      		10
      Тип
      		червячный
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Червячный (винтовой) хомут с ключом 10-16/9 W1 - это хомут червячного типа, оборудованный специальным пластиковым ключом, позволяющим вручную затягивать или ослаблять хомут. Данный ключ обеспечивает многократное использование и облегчает установку хомута в труднодоступных местах. Применяется там, где есть необходимость быстрого монтажа и демонтажа хомута вручную. Червячные хомуты с ключом W1 отличаются высоким запасом прочности, удобством применения и оптимальным соотношением цены и качества.

        Преимущества

        • В конструкцию червячного хомута с ключом W1 входят прочный замок, укрепленный контактной сваркой, винт с несъемным ключом и штампованная лента с зубчатой дорожкой 
        • Ключ изготовлен из прочного небьющегося пластика, что дает возможность затягивать хомут с большим усилием
        • Края ленты отбортованы, что позволяет защитить руки от травм и не повреждать поверхность, на которую они монтируются
        • Для увеличения прочности, лента и замок сварены в одну конструкцию, что гарантирует отличную работу хомута в условиях сильной вибрации и высоких механических нагрузок
        • Устройство червячных хомутов с ключом дает возможность многократного использования, при этом самопроизвольное ослабление хомута — невозможно
        • Все металлические элементы данного хомута выполнены из высококачественной стали и имеют цинковое покрытие, что позволяет достичь высокой устойчивости к коррозии и другим неблагоприятным условиям