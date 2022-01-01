Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1

Преимущества

В конструкцию червячного хомута с ключом W1 входят прочный замок, укрепленный контактной сваркой, винт с несъемным ключом и штампованная лента с зубчатой дорожкой

Ключ изготовлен из прочного небьющегося пластика, что дает возможность затягивать хомут с большим усилием

Края ленты отбортованы, что позволяет защитить руки от травм и не повреждать поверхность, на которую они монтируются

Для увеличения прочности, лента и замок сварены в одну конструкцию, что гарантирует отличную работу хомута в условиях сильной вибрации и высоких механических нагрузок

Устройство червячных хомутов с ключом дает возможность многократного использования, при этом самопроизвольное ослабление хомута — невозможно

Все металлические элементы данного хомута выполнены из высококачественной стали и имеют цинковое покрытие, что позволяет достичь высокой устойчивости к коррозии и другим неблагоприятным условиям

Червячный (винтовой) хомут с ключом 10-16/9 W1 - это хомут червячного типа, оборудованный специальным пластиковым ключом, позволяющим вручную затягивать или ослаблять хомут. Данный ключ обеспечивает многократное использование и облегчает установку хомута в труднодоступных местах. Применяется там, где есть необходимость быстрого монтажа и демонтажа хомута вручную. Червячные хомуты с ключом W1 отличаются высоким запасом прочности, удобством применения и оптимальным соотношением цены и качества.