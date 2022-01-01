Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Хомут червячный 12-22/9 W1
18 ₽
Хомуты сантехнические
    Хомут червячный 12-22/9 W1
    Арт. О00000030090
    Хомут червячный 12-22/9 W1

      Хомут червячный 12-22/9 W1

      18 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030090

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		22
      Мин. диаметр, мм
      		12
      Тип
      		червячный
      Все характеристики
      18 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут червячный 12-22/9 W1 -  это высокопрочный хомут червячного типа, который используется для соединения всех видов шлангов, патрубков и рукавов круглого сечения. Отличается высокими эксплуатационно-техническими характеристиками и удобством монтажа. Данные хомуты отлично справляются с воздействием различных механических нагрузок, обеспечивая полную герметичность и надежность соединения.

        Преимущества

        • В конструкцию червячного хомута 9 W1 входят прочный замок, укрепленный контактной сваркой, специальный винт для затяжки хомута и штампованная лента с зубчатой дорожкой
        • Края ленты отбортованы, что позволяет защитить руки от травм и не повреждать поверхность, на которую они монтируются
        • Для увеличения прочности, лента и замок сварены в одну конструкцию, что гарантирует отличную работу хомута в условиях сильной вибрации и высоких механических нагрузок
        • Устройство червячных хомутов обеспечивает их многократное использование, при этом самопроизвольное ослабление хомута — невозможно
        • Все металлические элементы данного хомута выполнены из высококачественной стали и имеют цинковое покрытие, что позволяет достичь высокой устойчивости к коррозии и другим неблагоприятным условиям