Хомут червячный 12-22/9 W1
Арт. О00000030090
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр, мм
|22
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Мин. диаметр, мм
|12
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Тип
|червячный
- Хомут червячный 12-22/9 W1 - это высокопрочный хомут червячного типа, который используется для соединения всех видов шлангов, патрубков и рукавов круглого сечения. Отличается высокими эксплуатационно-техническими характеристиками и удобством монтажа. Данные хомуты отлично справляются с воздействием различных механических нагрузок, обеспечивая полную герметичность и надежность соединения.
Преимущества
- В конструкцию червячного хомута 9 W1 входят прочный замок, укрепленный контактной сваркой, специальный винт для затяжки хомута и штампованная лента с зубчатой дорожкой
- Края ленты отбортованы, что позволяет защитить руки от травм и не повреждать поверхность, на которую они монтируются
- Для увеличения прочности, лента и замок сварены в одну конструкцию, что гарантирует отличную работу хомута в условиях сильной вибрации и высоких механических нагрузок
- Устройство червячных хомутов обеспечивает их многократное использование, при этом самопроизвольное ослабление хомута — невозможно
- Все металлические элементы данного хомута выполнены из высококачественной стали и имеют цинковое покрытие, что позволяет достичь высокой устойчивости к коррозии и другим неблагоприятным условиям