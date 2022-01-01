Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм

Преимущества

За счет обжимной конструкции легко устанавливается на стыках составных частей основного канала и герметизирует их, исключает вероятность просачивания продуктов горения в помещение

Хомут обжимной (нерж-430/0,5) Аквапул, 200 мм ― комплектующая для надежной фиксации и герметизации дымоходного канала. Этот крепежный элемент используется при монтаже одностенного дымохода.