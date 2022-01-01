Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
Арт. X1691200245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество, шт
|1
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Цвет
|бежевый
- Хомут обжимной (нерж-430/0,5) Аквапул, 200 мм ― комплектующая для надежной фиксации и герметизации дымоходного канала. Этот крепежный элемент используется при монтаже одностенного дымохода.
Преимущества
- За счет обжимной конструкции легко устанавливается на стыках составных частей основного канала и герметизирует их, исключает вероятность просачивания продуктов горения в помещение