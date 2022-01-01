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Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
300 ₽
Хомуты сантехнические
    Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
    Арт. X1691200245
    Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм

      Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200245

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		бежевый
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут обжимной (нерж-430/0,5) Аквапул, 200 мм ― комплектующая для надежной фиксации и герметизации дымоходного канала. Этот крепежный элемент используется при монтаже одностенного дымохода.

        Преимущества

        • За счет обжимной конструкции легко устанавливается на стыках составных частей основного канала и герметизирует их, исключает вероятность просачивания продуктов горения в помещение