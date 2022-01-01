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Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
110 ₽
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
    Арт. О00000029691
    Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
    Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
      Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
      Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)

      Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029691

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кабельные стяжки Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая) - изготовлены из гибкой нейлоновой ленты с фиксирующим замком на конце. Поверхность ленты имеет насечки, которые при монтаже входят в зацепление со встроенным фиксатором замка, обеспечивая ступенчатую затяжку. Обратный ход блокируется пилообразными выступами, в результате предотвращается ослабление хомута, а петля становится только крепче. При производстве кабельной стяжки используется исключительно качественное первичное сырье-нейлон 6.6.

        Преимущества

        • Высокая стойкость на разрыв
        • Широкий температурный диапазон (от -40 до +85 градусов Цельсия)
        • Вибростойкость
        • Самозатухаемость при возгорании (огнестойкость UL94V2)
        • Обеспечивают высокую надежность фиксации, облегчая монтаж и сокращая время работы
        • универсальность данных стяжек позволяет применять их в различных отраслях производства, ремонта и хозяйственной деятельности