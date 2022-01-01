Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)

Кабельные стяжки Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая) - изготовлены из гибкой нейлоновой ленты с фиксирующим замком на конце. Поверхность ленты имеет насечки, которые при монтаже входят в зацепление со встроенным фиксатором замка, обеспечивая ступенчатую затяжку. Обратный ход блокируется пилообразными выступами, в результате предотвращается ослабление хомута, а петля становится только крепче. При производстве кабельной стяжки используется исключительно качественное первичное сырье-нейлон 6.6.

Преимущества