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Кабельная стяжка Premium 4х200 (3.6х200 мм, черный)
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Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Кабельная стяжка Premium 4х200 (3.6х200 мм, черный)
    Арт. О00000029693
    Кабельная стяжка Premium 4х200 (3.6х200 мм, черный)

      Кабельная стяжка Premium 4х200 (3.6х200 мм, черный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000029693

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кабельные стяжки Premium 4х200 (3.6х200 мм, черный) - изготовлены из гибкой нейлоновой ленты с фиксирующим замком на конце. Поверхность ленты имеет насечки, которые при монтаже входят в зацепление со встроенным фиксатором замка, обеспечивая ступенчатую затяжку. Обратный ход блокируется пилообразными выступами, в результате предотвращается ослабление хомута, а петля становится только крепче. При производстве кабельной стяжки используется исключительно качественное первичное сырье-нейлон 6.6.

        Преимущества

        • Высокая стойкость на разрыв
        • Широкий температурный диапазон (от -40 до +85 градусов Цельсия)
        • Вибростойкость
        • Самозатухаемость при возгорании (огнестойкость UL94V2)
        • Кабельные стяжки «Premium» обеспечивают высокую надежность фиксации, облегчая монтаж и сокращая время работы
        • Универсальность данных стяжек позволяет применять их в различных отраслях производства, ремонта и хозяйственной деятельности