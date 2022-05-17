Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стяжки пластиковые кабельные С03б Движение, 3х200 мм, белые, 100шт.
5.0
2
120 ₽
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут-стяжка пластиковый С03б Движение, 3х200 мм, белый, 100 шт.
    Арт. X169751859
    5.0
    2
    Стяжки пластиковые кабельные С03б Движение, 3х200 мм, белые, 100шт.

      Хомут-стяжка пластиковый С03б Движение, 3х200 мм, белый, 100 шт.

      120 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169751859
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Движение
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      120 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут-стяжка пластиковый С03б Движение, 3х200 мм, белый, 100 шт. - предназначен для обвязки, крепления и монтажа кабелей и проводников. Самофиксирующийся ремешок и надежный блокирующий механизм позволяют удобно и быстро зафиксировать пучок кабелей.  Хомуты выполнены из европейского  нейлона PA66, его прочность на растяжение, твердость поверхности и жесткость выше, чем у других нейлоновых пластиков. Стяжки ДВИЖЕНИЕ производятся путем точного литья, что позволяет оценить качество литья по отсутствию пузырьков в структуре материала. Материал отличается высокой механической прочностью, твердостью, а так же хомуты устойчивы к динамическим нагрузкам, что позволяет работать в агрессивных средах. На одном из концов хомута стяжки расположен надежный  замок, на внутренней стороне - выступы. Затянув хомут-стяжку, вы получаете очень прочную фиксацию стяжки в замке, при этом "обратный ход" невозможен. Обладают широким рабочим температурным диапазоном, указывает на возможность работы в экстремальных условиях от -45°С +80°С.