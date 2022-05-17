Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая

Хомут-стяжка пластиковый С04б Движение, 4х200 мм - предназначен для обвязки, крепления и монтажа кабелей и проводников. Самофиксирующийся ремешок и надежный блокирующий механизм позволяют удобно и быстро зафиксировать пучок кабелей. Хомуты выполнены из европейского нейлона PA66, его прочность на растяжение, твердость поверхности и жесткость выше, чем у других нейлоновых пластиков. Стяжки ДВИЖЕНИЕ производятся путем точного литья, что позволяет оценить качество литья по отсутствию пузырьков в структуре материала. Материал отличается высокой механической прочностью, твердостью, а так же хомуты устойчивы к динамическим нагрузкам, что позволяет работать в агрессивных средах. На одном из концов хомута стяжки расположен надежный замок, на внутренней стороне - выступы. Затянув хомут-стяжку, вы получаете очень прочную фиксацию стяжки в замке, при этом "обратный ход" невозможен. Обладают широким рабочим температурным диапазоном, указывает на возможность работы в экстремальных условиях от -45°С +80°С.