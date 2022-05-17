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Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
5.0
2
200 ₽
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут-стяжка пластиковый С04б Движение, 4х200 мм, белый, 100 шт.
    Арт. X169751861
    5.0
    2
    Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
    Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
      Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
      Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая

      Хомут-стяжка пластиковый С04б Движение, 4х200 мм, белый, 100 шт.

      200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169751861
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Движение
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут-стяжка пластиковый С04б Движение, 4х200 мм - предназначен для обвязки, крепления и монтажа кабелей и проводников. Самофиксирующийся ремешок и надежный блокирующий механизм позволяют удобно и быстро зафиксировать пучок кабелей.  Хомуты выполнены из европейского  нейлона PA66, его прочность на растяжение, твердость поверхности и жесткость выше, чем у других нейлоновых пластиков. Стяжки ДВИЖЕНИЕ производятся путем точного литья, что позволяет оценить качество литья по отсутствию пузырьков в структуре материала. Материал отличается высокой механической прочностью, твердостью, а так же хомуты устойчивы к динамическим нагрузкам, что позволяет работать в агрессивных средах. На одном из концов хомута стяжки расположен надежный  замок, на внутренней стороне - выступы. Затянув хомут-стяжку, вы получаете очень прочную фиксацию стяжки в замке, при этом "обратный ход" невозможен. Обладают широким рабочим температурным диапазоном, указывает на возможность работы в экстремальных условиях от -45°С +80°С.