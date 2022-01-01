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Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, черный)
50 ₽
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, черный)
    Арт. О00000029688
    Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, черный)

      Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, черный)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029688

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кабельные стяжки Premium 3х100 (2.5х100 мм, черный) - изготовлены из гибкой нейлоновой ленты с фиксирующим замком на конце. Поверхность ленты имеет насечки, которые при монтаже входят в зацепление со встроенным фиксатором замка, обеспечивая ступенчатую затяжку. Обратный ход блокируется пилообразными выступами, в результате предотвращается ослабление хомута, а петля становится только крепче. При производстве кабельной стяжки используется исключительно качественное первичное сырье-нейлон 6.6.

        Преимущества

        • Высокая стойкость на разрыв
        • Широкий температурный диапазон (от -40 до +85 градусов Цельсия)
        • Вибростойкость
        • Самозатухаемость при возгорании (огнестойкость UL94V2)
        • Кабельные стяжки «Premium» обеспечивают высокую надежность фиксации, облегчая монтаж и сокращая время работы
        • Универсальность данных стяжек позволяет применять их в различных отраслях производства, ремонта и хозяйственной деятельности