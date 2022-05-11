Хомут червячный Х07 Движение Автоваз (Стандарт), 25x40 мм
Арт. X13031622
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. диаметр, мм
|40
|
Мин. диаметр, мм
|25
- Хомут червячный Х07 Движение Автоваз (Стандарт), 25x40 мм - сможет обеспечить высокую надежность соединения труб, шлангов, различных элементов трубопровода или присоединить трубы к несущим конструкциям. Хомуты изготавливаются по немецкой технологии и в едином исполнении для экспорта и внутреннего рынка.
Преимущества
- Вид климатического исполнения - У5 по ГОСТ 15150
- Ширина ленты: 9 мм, толщина ленты: 0.8 мм
- Лента: без просечек, с отбортовкой
- Болт: под крестовую отвертку и шестигранник 8 мм, оцинкованный
- Замок стандартного соединения оцинкованный, со штампованным корпусом (а не с паянным)
- Является "родным" хомутом для отечественного автопрома