Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов

Коллектор Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
Арт. X169164171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.43
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Габариты, мм
|343х330х90
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- Персональная скидка
- Коллекторная группа STOUT SMS 0917 000006 из нержавеющей стали с расходомерами, 6 выходов используется для модернизации отопительной системы, позволяет сделать ее более эффективной, надежной и ремонтопригодной. Изделие содержит 6 контуров и позволяет регулировать степень нагрева каждого контура по отдельности. Данная модель устойчива к коррозии, долговечна и надежна. Наличие расходомеров дает возможность контролировать расход воды.
Преимущества
- Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304L
- Правильная конструкция с резьбовыми соединениями
- Качественный европейский производитель
- Высокая пропускная способность
- Давление до 6 бар
- Рабочая температура до 100°С
- Возможность установки сервопривода
- Автоматический воздухоудалитель
- Прямые кронштейны
- Межосевое расстояние - 50 мм
- Возможно использования термоэлектрических сервоприводов с резьбой М30х1,5