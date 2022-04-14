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Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
5.0
2
13 090 ₽
Коллекторные группы
    Коллектор Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Арт. X169164171
    5.0
    2
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
    Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов

      Коллектор Stout SMS 0917 000006, 6 выходов

      13 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169164171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.43
      Габариты, мм
      		343х330х90
      Все характеристики
      13 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Коллекторная группа STOUT SMS 0917 000006 из нержавеющей стали с расходомерами, 6 выходов используется для модернизации отопительной системы, позволяет сделать ее более эффективной, надежной и ремонтопригодной. Изделие содержит 6 контуров и позволяет регулировать степень нагрева каждого контура по отдельности. Данная модель устойчива к коррозии, долговечна и надежна. Наличие расходомеров дает возможность контролировать расход воды.

        Преимущества

        • Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304L
        • Правильная конструкция с резьбовыми соединениями
        • Качественный европейский производитель
        • Высокая пропускная способность
        • Давление до 6 бар
        • Рабочая температура до 100°С
        • Возможность установки сервопривода
        • Автоматический воздухоудалитель
        • Прямые кронштейны
        • Межосевое расстояние - 50 мм
        • Возможно использования термоэлектрических сервоприводов с резьбой М30х1,5