Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 выходов

Преимущества

Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304L

Правильная конструкция с резьбовыми соединениями

Качественный европейский производитель

Высокая пропускная способность

Давление до 6 бар

Рабочая температура до 100°С

Возможность установки сервопривода

Автоматический воздухоудалитель

Прямые кронштейны

Межосевое расстояние - 50 мм

Возможно использования термоэлектрических сервоприводов с резьбой М30х1,5

Коллекторная группа STOUT SMS 0917 000006 из нержавеющей стали с расходомерами, 6 выходов используется для модернизации отопительной системы, позволяет сделать ее более эффективной, надежной и ремонтопригодной. Изделие содержит 6 контуров и позволяет регулировать степень нагрева каждого контура по отдельности. Данная модель устойчива к коррозии, долговечна и надежна. Наличие расходомеров дает возможность контролировать расход воды.