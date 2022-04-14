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Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
5.0
2
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Коллекторные группы
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Арт. X169164177
    5.0
    2
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
    Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов
      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов

      Распределительный коллектор с расходомерами Stout SMB 0473 000006, 6 выходов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169164177
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.4
      Габариты, мм
      		476х340
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Коллекторный распределительный блок типа SMB STOUT – предназначен для улучшения производительности систем отопления зданий, за счет равномерного распределения теплоносителя по контурам. Коллектор может использоваться как в домах индивидуальной застройки, так и в системах отопления многоквартирных жилых зданий, где требуется распределение потока теплоносителя между помещениями на этаже многоквартирного многоэтажного жилого или административного здания. Применяется для независимого друг от друга присоединения контуров системы отопления и распределения по ним теплоносителя; гидравлической балансировки системы в пределах квартиры, обслуживаемой одним коллекторным блоком; регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях; удаления воздуха из системы отопления и ее дренажа; отключения отдельных контуров и системы отопления в целом. Благодаря многофункциональности коллекторного блока в отапливаемых помещениях создаются не только комфортные условия для пребывания людей, но и значительно увеличиваются сроки службы оборудования и систем теплоснабжения. Использование коллектора позволяет контролировать все параметры системы, обеспечивая идеальный баланс. Это помогает избежать лишних затрат и обеспечивает повышенный уровень теплового комфорта.

        Преимущества

        • Правильная конструкция с резьбовыми соединениями
        • Качественный европейский производитель
        • Высокая пропускная способность
        • Давление до 10 бар
        • Рабочая температура до 70°С
        • Возможность установки сервопривода
        • Автоматический воздухоудалитель
        • Прямые кронштейны
        • В моделях с шаровыми кранами выход шарового крана всегда 1"
        • Подходят к любым комплектам быстрого монтажа (L=200 и 211 мм)
        • Материал корпуса - латунь CW617N
        • Межосевое расстояние: 50 мм