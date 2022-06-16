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Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
5.0
2
13 318 ₽
13 590 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
    Арт. О00000010058
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V

      • -272 ₽
      13 318 ₽
      13 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 951 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000010058
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -272 ₽
      13 318 ₽
      13 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 951 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс TitaniumHeat 150 V ЭдЭБ01025 оснащен трубчатым нагревательным элементом, подключается к стандартной розетке. Рассчитан на несколько точек водоразбора.

        Преимущества

        • Прибор укомплектован обратным клапаном и индикатором нагрева воды
        • Оборудование безопасно и удобно в эксплуатации
        • Практичное устройство в процессе функционирования не создает сильного шума или посторонних вибраций
        • Оригинальный круглый корпус
        • Материал нагревательного элемента TitaniumHeat
        • Трехфункциональный предохранительный клапан в комплекте
        • Класс защиты IPX4
        • УЗО в комплекте