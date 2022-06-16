Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V
Арт. О00000010058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс TitaniumHeat 150 V ЭдЭБ01025 оснащен трубчатым нагревательным элементом, подключается к стандартной розетке. Рассчитан на несколько точек водоразбора.
Преимущества
- Прибор укомплектован обратным клапаном и индикатором нагрева воды
- Оборудование безопасно и удобно в эксплуатации
- Практичное устройство в процессе функционирования не создает сильного шума или посторонних вибраций
- Оригинальный круглый корпус
- Материал нагревательного элемента TitaniumHeat
- Трехфункциональный предохранительный клапан в комплекте
- Класс защиты IPX4
- УЗО в комплекте