Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 150 V

Преимущества

Прибор укомплектован обратным клапаном и индикатором нагрева воды

Оборудование безопасно и удобно в эксплуатации

Практичное устройство в процессе функционирования не создает сильного шума или посторонних вибраций

Оригинальный круглый корпус

Материал нагревательного элемента TitaniumHeat

Трехфункциональный предохранительный клапан в комплекте

Класс защиты IPX4

УЗО в комплекте

Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Термекс TitaniumHeat 150 V ЭдЭБ01025 оснащен трубчатым нагревательным элементом, подключается к стандартной розетке. Рассчитан на несколько точек водоразбора.