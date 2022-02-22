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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
4.8
4
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
    Арт. X393269
    4.8
    4
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393269
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 200 V оснащен термостатом - для защиты от перегрева. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии. Водонагреватель имеет функцию ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью. За счет значительного веса прибор устанавливается на пол. Дисплей водонагревателя выносной и вешается в удобное для пользователя место. Подключается к водонагревателю обычным телефонным кабелем.

        Преимущества

        • Объем накопительного бака - 200 литров
        • Три ступени мощности
        • Надежный нагревательный элемент
        • Плотная тепловая изоляция
        • Выносной дисплей водонагревателя обеспечивает удобное, дистанционное изменение параметров
        • Ограничение температуры нагрева
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
        • Внутренний бак изготовлен из твердой нержавеющей стали
        • Быстрый нагрев воды