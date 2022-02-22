Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V
Арт. X393269
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 200 V оснащен термостатом - для защиты от перегрева. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии. Водонагреватель имеет функцию ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью. За счет значительного веса прибор устанавливается на пол. Дисплей водонагревателя выносной и вешается в удобное для пользователя место. Подключается к водонагревателю обычным телефонным кабелем.
Преимущества
- Объем накопительного бака - 200 литров
- Три ступени мощности
- Надежный нагревательный элемент
- Плотная тепловая изоляция
- Выносной дисплей водонагревателя обеспечивает удобное, дистанционное изменение параметров
- Ограничение температуры нагрева
- Термостат - для защиты от перегрева
- Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- Внутренний бак изготовлен из твердой нержавеющей стали
- Быстрый нагрев воды