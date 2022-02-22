Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 200 V

Преимущества

Объем накопительного бака - 200 литров

Три ступени мощности

Надежный нагревательный элемент

Плотная тепловая изоляция

Выносной дисплей водонагревателя обеспечивает удобное, дистанционное изменение параметров

Ограничение температуры нагрева

Термостат - для защиты от перегрева

Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

Внутренний бак изготовлен из твердой нержавеющей стали

Быстрый нагрев воды

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 200 V оснащен термостатом - для защиты от перегрева. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии. Водонагреватель имеет функцию ускоренного нагрева воды с максимальной мощностью. За счет значительного веса прибор устанавливается на пол. Дисплей водонагревателя выносной и вешается в удобное для пользователя место. Подключается к водонагревателю обычным телефонным кабелем.