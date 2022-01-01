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Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
    Арт. X16956108
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
    Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG
      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG

      Газовая колонка Oasis Glass 20 VG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956108

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		9.2
      Габариты, мм
      		590x340x145
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 VG 4670004230268 обладает стеклянной панелью с рисунком, что позволяет внести оригинальности в интерьер помещения. Теплообменник, с помощью которого происходит нагрев, изготовлен из меди. Комфорт использования:
        • Водонагреватель включается автоматически. Для начала нагрева воды достаточно повернуть кран с горячей водой.
        Экономия газа в летний период:
        • Летом вода в системе значительно теплее. Переключатель зима/лето позволяет использовать меньшую мощность для нагрева, таким образом экономится газ.
        Энергонезависимость:
        • Розжиг работает от батареек, что делает агрегат независимым от сети.

        Преимущества:

        • Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь
        • Наличие надежных систем безопасности;
        • Лицевая панель изготовлена из стекла;
        • Oasis Glass 20 VG 4670004230268 полностью автоматический и энергонезависимый;
        • Розжиг на батарейках;
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
        • Удобная регулировка воды и газа;
        • Высокий КПД (более 90%);
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
        • Категория водонагревателя - II;
        • Группа природного газа - 2В+3В/Р;
        • Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;
        • Датчик температуры горячей воды;
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
        • Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).

        Комплектация:

        • Комплект элементов крепления;
        • Инструкция;
        • Упаковка.
        Интернет-магазин качественного оборудования и инструмента www.bigam.ru предлагает купить Oasis 20 с доставкой на дом. Больше подробностей о товаре и его доставке в ваш город узнавайте у консультантов по телефону 8 800 555 69 73.