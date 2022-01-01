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Газовая колонка Oasis OR-20S, сталь
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis OR-20S, сталь
    Арт. X1695636
    Газовая колонка Oasis OR-20S, сталь

      Газовая колонка Oasis OR-20S, сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695636

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		7.4
      Габариты, мм
      		340x590x140
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 20S  устанавливается на кухне в частном доме или квартире, работает на природном газе. Комфорт использования:
        • Агрегат автоматически включается при открытии крана с горячей водой и выключается при закрытии, что обеспечивает удобство и безопасность применения.
        Экономия газа в летний период:
        • Переключатель зима/лето на панели управления позволяет снизить потребление газа в летний период на 40-50%.
        Энергонезависимость:
        • Для работы потребуются батарейки 3В, что делает водонагреватель независимым от сети.

        Преимущества:

        • Компактный размер и стильный дизайн;
        • Наличие надежных систем безопасности;
        • Цвет корпуса - стальной;
        • Oasis OR - 20S полностью автоматический и энергонезависимый;
        • Розжиг на батарейках 3В;
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
        • Удобная регулировка воды и газа;
        • Высокий КПД (более 90%);
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
        • Категория водонагревателя - II;
        • Группа природного газа - 2В+3В/Р;
        • Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;
        • Датчик температуры горячей воды;
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
        • Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).

        Комплектация:

        • Комплект элементов крепления;
        • Инструкция;
        • Упаковка.