Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi
Арт. X1695609
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|22
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Габариты, мм
|360x660x248
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi, снабжен предохранительным устройством для предотвращения утечки продуктов сгорания в помещение при недостаточной тяге. При поступлении продуктов сгорания в помещение данное устройство срабатывает, и водонагреватель выключается.
Особенности и преимущества:
- Функции: ограничение температуры нагрева.
- Системы защиты: газ-контроль.
- Электроподжиг / закрытая камера сгорания.
- Вертикальный монтаж на стену с нижней подводкой.