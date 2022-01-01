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Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi
    Арт. X1695609
    Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi

      Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695609

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Вес, кг
      		22
      Габариты, мм
      		360x660x248
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi, снабжен предохранительным устройством для предотвращения утечки продуктов сгорания в помещение при недостаточной тяге. При поступлении продуктов сгорания в помещение данное устройство срабатывает, и водонагреватель выключается. 

        Особенности и преимущества:

        • Функции: ограничение температуры нагрева.
        • Системы защиты: газ-контроль.
        • Электроподжиг / закрытая камера сгорания.
        • Вертикальный монтаж на стену с нижней подводкой.