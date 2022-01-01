Газовый проточный водонагреватель BAXI SIG 13Fi, снабжен предохранительным устройством для предотвращения утечки продуктов сгорания в помещение при недостаточной тяге. При поступлении продуктов сгорания в помещение данное устройство срабатывает, и водонагреватель выключается.

Особенности и преимущества: