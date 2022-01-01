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Водонагреватель NevaLux 6014, сжиженный газ
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель NevaLux 6014, сжиженный газ
    Арт. X16956110
    Водонагреватель NevaLux 6014, сжиженный газ

      Водонагреватель NevaLux 6014, сжиженный газ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956110

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		13
      Габариты, мм
      		650x350x240
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 настроен на сжиженный газ. Изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Агрегат работает даже при низком давлении воды и газа.  Прибор включается автоматически, стоит лишь открыть кран. Предназначен для бытового использования в квартире или небольшом частном доме.

        Преимущества:

        • Настроен на сжиженный газ;
        • Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;
        • Автоматическое электронное зажигание;
        • Электронное управление модуляцией пламени горелки;
        • Системами самодиагностики и безопасности;
        • Индикатор разряда элемента питания;
        • Камера сгорания с водяным охлаждением.

        Комплектация:

        • Водонагреватель;
        • Инструкция;
        • Упаковка;
        • Ручка;
        • Комплект элементов крепления;
        • Прокладка D19xd10x2.