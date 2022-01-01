Водонагреватель NevaLux 6014, сжиженный газ

Преимущества:

Настроен на сжиженный газ;

Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;

Автоматическое электронное зажигание;

Электронное управление модуляцией пламени горелки;

Системами самодиагностики и безопасности;

Индикатор разряда элемента питания;

Камера сгорания с водяным охлаждением.

Комплектация:

Водонагреватель;

Инструкция;

Упаковка;

Ручка;

Комплект элементов крепления;

Прокладка D19xd10x2.

Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 настроен на сжиженный газ. Изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Агрегат работает даже при низком давлении воды и газа. Прибор включается автоматически, стоит лишь открыть кран. Предназначен для бытового использования в квартире или небольшом частном доме.