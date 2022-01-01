Водонагреватель NevaLux 6014, сжиженный газ
Арт. X16956110
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|13
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Габариты, мм
|650x350x240
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 настроен на сжиженный газ. Изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Агрегат работает даже при низком давлении воды и газа. Прибор включается автоматически, стоит лишь открыть кран. Предназначен для бытового использования в квартире или небольшом частном доме.
Преимущества:
- Настроен на сжиженный газ;
- Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;
- Автоматическое электронное зажигание;
- Электронное управление модуляцией пламени горелки;
- Системами самодиагностики и безопасности;
- Индикатор разряда элемента питания;
- Камера сгорания с водяным охлаждением.
Комплектация:
- Водонагреватель;
- Инструкция;
- Упаковка;
- Ручка;
- Комплект элементов крепления;
- Прокладка D19xd10x2.