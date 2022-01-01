Газовая колонка NEVA 4513 нержавейка

Водонагреватель газовый NEVA (Нева) 4513 нержавеющая стальТехнические характеристики:Назначение: Нагрев горячей водыТип розжига: Электронный(от батареек - в комплект не входят)Тепловая мощность: 25 кВтРеальная тепловая мощность: 22 кВтКПД - 88%Давление газа не менее 130 мм вод. ст.Расход природного газа 2,78 м3 в часРасход сжиженного газа 0,94 м3 в часРеальное давление воды для нормальной работы аппарата - от 0,3 атм.Минимальный поток для автовключения горелки - 2,5 литра в минРасход воды при нагреве на 40С - 7 л в минутуРасход воды при нагреве на 25С - 11 л в минутуВес: 15,8 кгГабариты: Высота - 650 мм. Ширина - 390 мм. Глубина - 237 ммДиаметр дымохода - 140 ммШтуцера подключения воды и газа - G1/2''