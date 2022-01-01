Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5016
Арт. X1695662
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12.5
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Габариты, мм
|390x665x260
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5016 с механическим управлением. Температура нагрева настраивается поворотными регуляторами.
Особенности и преимущества:
- Газ-контроль.
- Ограничение температуры нагрева.
- Функция электророзжиг – позволяет экономно расходовать газ и делает эксплуатацию газовой колонки Нева Lux наиболее удобной. Пламя автоматически зажигается при открывании крана горячей воды.