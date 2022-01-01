Газовая колонка NEVA 5016

Водонагреватель газ NevaLux (НеваЛюкс) 5016Автоматическое поддержание заданной температуры горячей водыИнтегрированное пьезоэлектрическое зажигание (Германия)Гидравлическое управление модуляцией пламени горелкиАвтоматическое ограничение давления газаАвтоматика безопасности с датчиком тягиКамера сгорания с водяным охлаждениемВодогазовый узел (Германия)Технические характеристики: высота, мм 665 ширина, мм 390 глубина, мм 240 Вес, кг 15 Максимальная мощность, кВт 28 Теплопроизводительность, кВт 25 Расход воды при нагреве на 25°С, л/мин 16 Давление воды, Бар миним. 0,15 максим. 10 Расход газа, м3/ч природный 3,2 сжиженный 0,94/1,10 Давление газа, Па природный 1274-1960 сжиженный 2940 Время непрерывной работы, час (балон 50 л, сжиженный газ) 8,8